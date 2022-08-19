Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

07:51

Неэффективно используемые территории в Текстильщиках и Хорошево-Мнёвниках реорганизуют

городстроительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Неэффективно используемые территории в Текстильщиках и Хорошево-Мнёвниках реорганизуют. В рамках реализации этих проектов будут созданы 1,2 тысячи новых рабочих мест, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов уточнил, что речь идет о территории бывшей промзоны Грайвороново и участке на проспекте Маршала Жукова, владения 4 и 6.

Проект реорганизации первой территории предполагает:

  • выделение 18 тысяч квадратных метров для строительства объектов общественного назначения;
  • строительство порядка 97 тысяч квадратных метров современного жилья по программе реновации;
  • обустройство магазинов, банков, кафе и ресторанов.

В свою очередь, на второй территории планируется:

  • возведение жилого квартала;
  • выделение 54 тысяч квадратных метров для строительства домов по программе реновации;
  • организация участкового пункта полиции.

Ранее Ефимов сообщил, что не менее 45 спортивных объектов построят в столице в рамках проекта комплексного развития заброшенных и неэффективно используемых территорий "Индустриальные кварталы".

Он уточнил, что реорганизовать планируется порядка 150 участков бывших промзон и заброшенных территорий. В результате в городе появятся новые районы с развитой инфраструктурой, комфортной для жизни и работы горожан. Это будут открытые и закрытые спортивные площадки, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы, а также скалолазные центры.

Собянин утвердил проекты реорганизации еще двух бывших промзон в ЮАО и ЮВАО

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать