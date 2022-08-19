Фото: портал мэра и правительства Москвы

Неэффективно используемые территории в Текстильщиках и Хорошево-Мнёвниках реорганизуют. В рамках реализации этих проектов будут созданы 1,2 тысячи новых рабочих мест, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов уточнил, что речь идет о территории бывшей промзоны Грайвороново и участке на проспекте Маршала Жукова, владения 4 и 6.

Проект реорганизации первой территории предполагает:

выделение 18 тысяч квадратных метров для строительства объектов общественного назначения;

строительство порядка 97 тысяч квадратных метров современного жилья по программе реновации;

обустройство магазинов, банков, кафе и ресторанов.

возведение жилого квартала;

выделение 54 тысяч квадратных метров для строительства домов по программе реновации;

организация участкового пункта полиции.

В свою очередь, на второй территории планируется:Ранее Ефимов сообщил , что не менее 45 спортивных объектов построят в столице в рамках проекта комплексного развития заброшенных и неэффективно используемых территорий "Индустриальные кварталы".

Он уточнил, что реорганизовать планируется порядка 150 участков бывших промзон и заброшенных территорий. В результате в городе появятся новые районы с развитой инфраструктурой, комфортной для жизни и работы горожан. Это будут открытые и закрытые спортивные площадки, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы, а также скалолазные центры.