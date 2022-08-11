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07:43

Строительство дома по программе реновации началось в Можайском районе

городстроительствореновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство дома на 121 квартиру началось в Можайском районе Москвы в рамках программы реновации, рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Здание расположено по адресу улица Говорова, владение 14/16.

"Ввод в эксплуатацию предусмотрен в следующем году. Сейчас ведутся работы по устройству шпунтового ограждения, монолитных конструкций подземной части", – сказал Загрутдинов.

В трехсекционой новостройке будет 63 однокомнатные, 45 двухкомнатных и 13 трехкомнатных квартир, в том числе четыре квартиры оборудуют под нужды маломобильных жильцов. Отмечается, что вентилируемые фасады здания отделают терракотовыми клинкерными панелями и оборудуют коробами для кондиционеров и застекленными лоджиями.

"В каждой квартире выполнят улучшенную отделку по стандартам программы реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы. Первый этаж будет нежилым, здесь могут быть открыты магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей", – говорится в сообщении.

В вестибюле расположится помещение для хранения детских колясок, почтовые ящики, комната консьержа и кладовая. Придомовую территорию благоустроят и озеленят, во дворе оборудуют детскую и спортивную площадки.

"В новостройке будут системы охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарная сигнализация, видеонаблюдение. Также предусмотрена подземная одноуровневая парковка", – указано в материале.

Ранее стало известно, что на месте московского рынка "Горбушка" построят жилой дом по программе реновации на 250 квартир. Уточнялось, что строительство жилья для участников программы запланировано в границах промзоны "Западный порт" в районе Филевский Парк на западе города.

Сейчас дом по улице Барклая, земельный участок 6/32 (владение 6) на 250 квартир проектируется, его ввод в эксплуатацию запланирован на 2025 год.

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Сюжет: Программа реновации жилья в Москве

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