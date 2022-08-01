Участники программы реновации в августе получат технические паспорта квартир бесплатно

11:04
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В августе этого года участники программы реновации смогут бесплатно получить технические паспорта нового жилья, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он уточнил, что проект будет действовать на протяжении всего месяца в пилотном режиме.
"Обычно участники программы реновации, которые хотят получить технический паспорт новой квартиры, должны платно заказывать его в МосгорБТИ. Такой документ может потребоваться для согласования перепланировки, оценки, страхования недвижимости и в ряде других случаев", – приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.
В техническом паспорте указываются характеристики жилья, в том числе его план, общая площадь, а также информация о доме, в котором находится объект. В августе этот документ будут выдавать единоразово, одновременно с договором на новое жилье.
В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что, согласно нормативно-правовым актам, все объекты, которые возводятся по программе реновации, проходят процедуру технического учета в обязательном порядке.
"Эти сведения нужны органам городской власти для мониторинга состояния жилищного фонда города, реализации городских программ и проектов. При необходимости эти данные можно запросить у МосгорБТИ", – добавил Гаман.
Ранее руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин сообщил, что более 800 жителей Восточного начнут переезд по программе реновации до конца 2022 года. По его словам, благодаря высоким темпам строительства в Восточном районе жители восьми домов, включенных во второй этап реализации программы реновации, начнут переезд в новые, современные квартиры.
До этого Сергей Собянин включил в программу реновации еще 13 стартовых площадок. Благодаря строительству домов в новых районах удастся обеспечить комфортным жильем 6,7 тысячи москвичей. На площадках собираются возвести 182,2 тысячи квадратных метров жилья.
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