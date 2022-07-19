Более 800 жителей Восточного начнут переезд по программе реновации до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более 800 жителей Восточного начнут переезд по программе реновации до конца 2022 года, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента градостроительной политики Сергея Левкина.
"Благодаря высоким темпам строительства в Восточном районе жители восьми домов, включенных во второй этап реализации программы реновации, начнут переезд в новые, современные квартиры уже в этом году", – отметил Левкин.
Он уточнил, что для жителей в июне этого года был построен пятисекционный корпус на улице 9 Мая. В нем, в частности, создали три двухкомнатные квартиры для горожан с ограниченными возможностями здоровья. Для них также адаптировали подъезды, холл и вся прилегающая территория.
Ранее сообщалось, что на юго-востоке столицы ведется переселение по программе реновации более 14 тысяч человек, около 8,7 тысячи уже получили квартиры.
Так, в Люблине новые квартиры получили 3 тысячи человек из 30 домов, а в Кузьминском и Рязанском – 2,5 и 2,2 тысячи соответственно. Переселение, которое началось в округе в 2018 году, также ведется в Текстильщиках, Нижегородском и Южнопортовом районах.
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