Более 800 жителей Восточного начнут переезд по программе реновации до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 800 жителей Восточного начнут переезд по программе реновации до конца 2022 года, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

"Благодаря высоким темпам строительства в Восточном районе жители восьми домов, включенных во второй этап реализации программы реновации, начнут переезд в новые, современные квартиры уже в этом году", – отметил Левкин.

Он уточнил, что для жителей в июне этого года был построен пятисекционный корпус на улице 9 Мая. В нем, в частности, создали три двухкомнатные квартиры для горожан с ограниченными возможностями здоровья. Для них также адаптировали подъезды, холл и вся прилегающая территория.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке столицы ведется переселение по программе реновации более 14 тысяч человек, около 8,7 тысячи уже получили квартиры.

Так, в Люблине новые квартиры получили 3 тысячи человек из 30 домов, а в Кузьминском и Рязанском – 2,5 и 2,2 тысячи соответственно. Переселение, которое началось в округе в 2018 году, также ведется в Текстильщиках, Нижегородском и Южнопортовом районах.

