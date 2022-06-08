Два дома построят по программе реновации в Косино-Ухтомском

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Московский фонд реновации получил разрешительную документацию на строительство двух восьмиэтажных домов по программе реновации в столичном районе Косино-Ухтомском.
Как уточняется на портале мэра и правительства Москвы, монолитные здания появятся по адресу улица Черное Озеро, земельный участок 7.
"По проекту для жителей будут построены два дома, рассчитанные на 35 квартир каждый, с оригинальными светлыми фасадами и застекленными лоджиями", – приводятся в сообщении слова председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко.
Два корпуса объединит подземная парковка. Также там разместят вестибюли, колясочные, коммерческую инфраструктуру и лифт. Первый корпус рассчитан на 17 однокомнатных, 11 двухкомнатных и 7 трехкомнатных квартир, а второй – 14 однокомнатных и 21 двухкомнатную.
Ранее сообщалось, что до конца июня еще 973 человека начнут переезд в построенный по программе реновации дом в Измайлове. Новые квартиры получат жители домов на Никитской, 3-й Прядильной и 7-й Парковой улицах. Переезд будет осуществляться поэтапно в течение месяца.
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