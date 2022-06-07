Около тысячи участников программы реновации начнут переезд до конца июня в Измайлове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
До конца июня еще 973 человека начнут переезд в построенный по программе реновации дом в Измайлове. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что новые квартиры получат жители домов на Никитской, 3-й Прядильной и 7-й Парковой улицах. По его словам, переезд будет осуществляться поэтапно в течение месяца.
Новый дом находится в шаговой доступности от старых зданий. Участники программы реновации смогут пользоваться привычными объектами инфраструктуры. Вместе с тем для них станут ближе усадьба Измайлово и Измайловский парк.
В общей сложности в районе планируют расселить 59 домов, в которых проживают 8 500 человек. В настоящее время в процессе переезда находятся более 2 000 жителей. Всего в Восточном административном округе Москвы планируется расселение 1 062 домов и 209 000 горожан.
Ранее сообщалось, что в мае в столице в рамках программы реновации жилищного фонда были расселены восемь домов в четырех городских округах. В старых домах, расположенных в Западном, Юго-Западном, Юго-Восточном и Восточном административных округах Москвы, проживали 1,5 тысячи человек. Освобожденные земельные участки вносятся в реестр стартовых площадок для возведения новостроек и их последующего заселения по программе реновации.
Около 3 тыс москвичей начали переезд по программе реновации в мае
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