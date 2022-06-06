Собянин заявил, что 33 дома передали под заселение по программе реновации с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С начала года под заселение по программе реновации в Москве передали 33 дома для 17 000 жителей. Об этом написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, в новых домах работают центры информирования по переселению, в которых можно получить консультацию и решить ряд вопросов.

Мэр города отметил, что на первых этажах новостроек разместили более 200 предприятий малого бизнеса, в числе которых аптеки, кафе, магазины и парикмахерские.

В общей сложности с начала программы, подчеркнул Собянин, в новое жилье переехали более 57 000 москвичей. При этом почти 30 000 человек готовятся это сделать.

Ранее заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что за пять месяцев 2022 года в рамках программы реновации в Москве ввели в эксплуатацию 14 новостроек. По словам Бочкарева, жилая площадь строений превышает 169 тысяч квадратных метров при общей площади новостроек 308 тысяч квадратных метров.

