Собянин заявил, что 33 дома передали под заселение по программе реновации с начала года

06 июня, 20:53
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
С начала года под заселение по программе реновации в Москве передали 33 дома для 17 000 жителей. Об этом написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
По его словам, в новых домах работают центры информирования по переселению, в которых можно получить консультацию и решить ряд вопросов.
Мэр города отметил, что на первых этажах новостроек разместили более 200 предприятий малого бизнеса, в числе которых аптеки, кафе, магазины и парикмахерские.
В общей сложности с начала программы, подчеркнул Собянин, в новое жилье переехали более 57 000 москвичей. При этом почти 30 000 человек готовятся это сделать.
Ранее заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что за пять месяцев 2022 года в рамках программы реновации в Москве ввели в эксплуатацию 14 новостроек. По словам Бочкарева, жилая площадь строений превышает 169 тысяч квадратных метров при общей площади новостроек 308 тысяч квадратных метров.
33 дома с начала года передано в Москве под заселение по программе реновации – Собянин
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