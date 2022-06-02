Дом по программе реновации возведут на улице Лобачевского

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Многоквартирный дом по программе реновации построят на улице Лобачевского на западе столицы, сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

По ее словам, проектная документация уже согласована. Здание будет состоять из шести корпусов, которые объединят подземной парковкой.

"В нежилой части первых этажей запроектированы помещения общественного назначения площадью более одной тысячи квадратных метров", – приводятся слова Яковлевой на портале мэра и правительства Москвы.

Она отметила, что в квартирах будет улучшенная отделка, а на территории около дома сделают декоративные стены с перголами, проезды, тротуары, плоскостные парковки. Также там оборудуют площадку для детей и занятий спортом, высадят деревья и кустарники, разобьют газоны.

Ранее сообщалось, что многоквартирный дом по программе реновации построят на Тайнинской улице в Лосиноостровском районе. Там оборудуют подземную парковку и помещения общественного назначения. Фасады выше первого этажа будут отделаны фиброцементной плиткой.

