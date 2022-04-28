Почти 270 домов по программе реновации находятся в процессе расселения в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве в настоящее время в процессе расселения по программе реновации находятся 268 домов, еще 192 дома полностью расселены, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"С началом переезда жителей двух расселяемых домов в Светлогорском проезде (дом 1) и на Окружной улице (дом 2А) в районе Южное Тушино общее количество переданных под расселение по программе реновации домов достигло 460", – приводятся слова Бочкарева на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин, специалисты ведут подготовку территорий и документации для площадок, освобожденных после сноса домов. На некоторых уже началось строительство домов.

"Сейчас на месте снесенных домов строятся 25 новых жилых корпусов. Это позволит в будущем начать расселение порядка 14 тысяч участников программы", – отметил Левкин.

Накануне Сергей Собянин сообщил, что реализация программы реновации в Москве идет в соответствии с планом, однако при необходимости она может быть ускорена.

Мэр отметил, что горожане часто адресуют властям вопросы о возможности увеличения интенсивности строительства домов в рамках программы, рассчитывая получить новое жилье как можно быстрее.

