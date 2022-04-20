Свыше 30 домов строят и проектируют по программе реновации на западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В рамках программы реновации 34 дома строят и проектируют в Западном административном округе, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
В стадии строительства находится 16 зданий, и 18 домов – на этапе проектирования. Отделка в квартирах будет соответствовать стандартам программы реновации. Кроме того, на первых этажах разместят вестибюли, лифтовые холлы, комнаты дежурного, а также там откроются магазины, кафе, салоны красоты, спортивные клубы, кружки и секции для детей.
Уточняется, что около 105 тысяч человек смогут переселиться в новое жилье по программе реновации в Западном административном округе.
Как отметил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов, 24 дома введено в эксплуатацию на западе Москвы с начала реализации программы реновации. Всего в программу реновации в Западном округе столицы вошли 559 домов площадью более 1,7 миллиона квадратных метров.
Ранее сообщалось, что более 7 тысяч жителей столицы, участвующих в программе реновации, получат жилье в 16 новостройках на юге Москвы. По словам руководителя департамента градостроительной политики Сергея Левкина, общая площадь новых квартир в Южном административном округе составляет 194,7 тысячи квадратных метров.
"Москва сегодня": Собянин осмотрел заселяемые по программе реновации дома на западе Москвы
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