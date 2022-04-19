Более 7 тысяч москвичей получат жилье по программе реновации в ЮАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Более 7 тысяч жителей столицы, участвующих в программе реновации, получат жилье в 16 новостройках на юге Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
По словам руководителя департамента Сергея Левкина, общая площадь новых квартир в Южном административном округе составляет 194,7 тысячи квадратных метров.
"Дома располагаются в восьми районах: Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, Даниловский, Москворечье-Сабурово, Нагатинский Затон, Нагорный, Царицыно, Чертаново Южное", – сообщил Левкин.
Он отметил, что 12 новостроек в настоящий момент уже переданы под заселение. В них начали переезжать 4,7 тысячи участников программы реновации, проживающих в 34 старых домах. Еще четыре новостройки, возведенные в ЮАО, готовятся к передаче.
В пресс-службе департамента рассказали, что в общей сложности в Южном административном округе в программу реновации включены 378 домов. Их общая площадь составляет 1,3 миллиона квадратных метров. В этих домах проживают 82,3 тысячи горожан.
Ранее сообщалось, что во втором квартале текущего года в новые дома по программе реновации переедут более 10 тысяч москвичей. Для заселения планируется передать более 20 новостроек в восьми административных округах столицы. На сегодняшний день жители 457 домов переезжают в 167 новостроек. 88 домов уже полностью расселили, 91 дом снесли. В новые дома в Москве уже переехали около 52 тысяч жителей. Остальные оформляют необходимую документацию для переезда.
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