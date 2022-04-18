Более 90 старых домов снесли с начала программы реновации в Москве

Фото: Москва 24/Сергей Киселев

С начала реализации программы реновации в Москве снесли 91 старый дом. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики.

По словам главы ведомства Сергея Левкина, все дома расположены в 10 административных округах города. В них суммарно проживали порядка 14 тысяч горожан, которые в итоге получили новые квартиры.

Больше всего зданий снесли на западе и юго-западе Москвы – 19 и 18 соответственно. На месте снесенных домов появятся новые. Общая площадь жилых помещений в них, как ожидается, составит 620 тысяч квадратных метров.

Между тем в настоящее время идет расселение жителей 457 домов – это больше 76 тысяч москвичей. Переехали в новостройки уже почти 52 тысячи человек.

Ранее глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев рассказал, что в Москве в рамках программы реновации введены в эксплуатацию и продолжают строиться 350 домов. Еще 225 объектов находятся на стадии проектирования. А всего с начала программы под заселение передано 166 новостроек.