Десять объектов образования построили в Москве с начала года – Бочкарев

10:40
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
С начала 2022 года в Москве ввели в эксплуатацию 10 объектов образования. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"За первые три месяца этого года в Москве введены в эксплуатацию 17 объектов социальной инфраструктуры. Среди них – 10 объектов образования: 8 детских садов на 1 790 мест и 2 школы на 1 650 мест", – уточнил он.
Половина из новых детских садов располагается в ТиНАО. Объекты также открыли в центре, на юго-востоке и северо-западе Москвы. Школьные здания возвели на западе столицы и в Зеленограде.
Андрей Бочкарев добавил, что другие введенные социальные объекты – это 2 больничных корпуса и детско-взрослая поликлиника. Кроме того, горожанам стали доступны 3 спортивных сооружения и 1 объект культуры.
За I квартал 2022 года в столице построили и ввели в эксплуатацию более 2,6 миллиона квадратных метров различной недвижимости. В части социальных объектов более половины строились за счет внебюджетных средств.
В начале апреля сообщалось, что в 2022 году в Москве выделили свыше 170 гектаров земельных участков под строительство метро, дорог и социальных объектов. По словам заммэра столицы Владимира Ефимова, земля будет использована в том числе для работ по программе реновации.
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