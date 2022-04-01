Более 170 га земли с начала года выделили на реализацию градостроительных проектов Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
С начала 2022 года в Москве выделили свыше 170 гектаров земельных участков под строительство метро, дорог и социальных объектов, сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что земля передается в том числе для работ по программе реновации и в рамках строительства новых линий метро.
"При этом каждый вложенный бюджетный рубль привлекает 3 руб. частных инвестиций", – подчеркнул представитель мэрии.
По условиям договора с застройщиками, работающими по городскому заказу, земля передается в безвозмездное пользование. Срок аренды при этом составляет от 1 до 5 лет.
Руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман добавил, что почти 53 гектара были выделены для строительства новых линий и станций метрополитена, а также ТПУ, еще 51 гектар ушел на дорожное строительство.
Для реализации программы реновации застройщикам предоставлено около 32 гектаров. На строительство социальных, медицинских и культурных объектов выделено почти 36 гектаров.
Владимир Ефимов ранее сообщил, что с 2011 по 2021 год объем инвестиций в экономику Москвы вырос в 3,4 раза. В общей сложности в основной капитал города вложили более 30 триллионов рублей.
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