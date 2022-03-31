Ефимов: за 11 лет объем инвестиций в экономику Москвы вырос более чем в три раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Объем инвестиций в экономику Москвы вырос в 3,4 раза за 11 лет. С 2011 по 2021 год общий объем вложений в основной капитал города превысил 30 триллионов рублей. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в 2021 году на долю столицы приходилось 21,1% общероссийского объема инвестиций. При этом чаще всего компании инвестируют в фармацевтическую, медицинскую и химическую промышленности, приборостроение и микроэлектронику. В 2021 году 37,4% от общего объема инвестиций приходилось на машины и оборудование, 31% – на строительство нежилых зданий и сооружений, 17% – на строительство жилых зданий и помещений, 11,6% – на создание объектов интеллектуальной собственности.

Для поддержания активности инвесторов в Москве разработали систему мер поддержки.

"Один из инструментов – присвоение предприятиям статусов промышленного комплекса, технопарка, якорного резидента технопарка, инвестиционного приоритетного проекта. Снижение региональной налоговой нагрузки для таких компаний составляет 17–25%", – говорится в сообщении.

Ранее Ефимов рассказал, что в столице со второго полугодия 2021 года продолжает расти число субъектов малого и среднего предпринимательства, а количество новых индивидуальных предпринимателей с января текущего года возросло на 16%. Как рассказал руководитель департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов, на середину марта в реестре субъектов МСП состояли 363,3 тысячи ИП, что на 3,2% больше, чем в январе.

