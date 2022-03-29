Столичные застройщики получат отсрочку на предоставление банковской гарантии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Московские застройщики получат отсрочку на предоставление банковской гарантии при смене вида разрешенного использования участков.

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что суммы зависят в том числе от разницы в кадастровой стоимости территории до и после преобразования правового статуса, а также от места расположения.

"Инвестор может выбрать удобный для себя вариант внесения платежа – единовременно или в рассрочку. Последний способ выбирают 98% обратившихся. В данном случае необходимо подтвердить последующие выплаты. И если раньше банковская гарантия была непременным условием для заключения соглашения с городом, то сейчас такое обязательство банка можно предоставить в течение полугода", – приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

Для получения отсрочки инвесторам нужно подать личное поручительство бенефициара в письменном виде в департамент городского имущества, которое рассмотрят в течение 30 дней. Затем собственник участка получит разрешение на рассрочку платежа.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что отсрочка призвана сократить издержки инвесторов на оплату изменения вида разрешенного использования городской земли.

"Полугодовой тайм-аут даст предпринимателям возможность выбрать именно то финансовое учреждение, которое предоставит максимально комфортные условия. При этом у инвесторов не будет необходимости замораживать на это время свою строительную деятельность – у них на руках уже будет вся необходимая документация", – отметил Гаман.

Ранее Ефимов рассказал о проработке пакета мер поддержки застройщиков в новых экономических условиях. В частности, девелоперы смогут экономить на аренде участков, выделенных для строительства без торгов. Это также приведет к снижению себестоимости проектов. На сегодняшний день при изменении цели предоставления земельного участка ставка со второго года составляет 1,5% от кадастровой стоимости, с третьего года – 3%, с четвертого – 5%, с пятого – 7%, с шестого – 8%.

