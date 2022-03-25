Ефимов: арендаторам участков под инвестиционное строительство снизят плату за 2023 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Заммэра столицы Владимир Ефимов сообщил о проработке пакета мер поддержки застройщиков в новых экономических условиях.
В частности, девелоперы смогут экономить на аренде участков, выделенных для строительства без торгов. Это также приведет к снижению себестоимости проектов.
"Ставка арендной платы, установленная в рамках прогрессирующей шкалы на текущий год, сохранится и в следующем году", – отметил Ефимов.
Сегодня при изменении цели предоставления земельного участка ставка со второго года составляет 1,5% от кадастровой стоимости, с третьего года – 3%, с четвертого – 5%, с пятого – 7%, с шестого – 8%.
Для получения меры поддержки необходимо направить обращение в департамент городского имущества через сервис "Электронная приемная" или по почте с указанием реквизитов договора аренды земельного участка, его адресного ориентира и кадастрового номера.
Ранее Сергей Собянин подписал распоряжение о компенсации затрат подрядчиков на получение банковской гарантии при заключении контрактов на строительство объектов по городскому заказу, в том числе в рамках программы реновации.
Собянин распорядился компенсировать затраты подрядчиков, работающих по городскому заказу
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