Ефимов: арендаторам участков под инвестиционное строительство снизят плату за 2023 год

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Заммэра столицы Владимир Ефимов сообщил о проработке пакета мер поддержки застройщиков в новых экономических условиях.

В частности, девелоперы смогут экономить на аренде участков, выделенных для строительства без торгов. Это также приведет к снижению себестоимости проектов.

"Ставка арендной платы, установленная в рамках прогрессирующей шкалы на текущий год, сохранится и в следующем году", – отметил Ефимов.

Сегодня при изменении цели предоставления земельного участка ставка со второго года составляет 1,5% от кадастровой стоимости, с третьего года – 3%, с четвертого – 5%, с пятого – 7%, с шестого – 8%.

Для получения меры поддержки необходимо направить обращение в департамент городского имущества через сервис "Электронная приемная" или по почте с указанием реквизитов договора аренды земельного участка, его адресного ориентира и кадастрового номера.

Ранее Сергей Собянин подписал распоряжение о компенсации затрат подрядчиков на получение банковской гарантии при заключении контрактов на строительство объектов по городскому заказу, в том числе в рамках программы реновации.

