Шесть корпусов построили в составе ЖК "Садовые кварталы" в Хамовниках

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В столичном районе Хамовники завершили строительство шести корпусов на 283 квартиры в составе ЖК "Садовые кварталы". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комитета государственного строительного надзора.

Уточняется, что ЖК расположен по адресу улица Усачева, дом 11.

Глава комитета Игорь Войстратенко отметил, что по результатам итоговой проверки застройщику выдано заключение о соответствии зданий требованиям технических регламентов и проектной документации. Уже готовятся документы для оформления разрешения на ввод в эксплуатацию.

В свою очередь, председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова уточнила, что ЖК "Садовые кварталы" строится на территории площадью 11 гектаров, более половины которой займет благоустройство. Всего в составе комплекса предусмотрено пять кварталов с жилыми корпусами и подземной парковкой.

Также в составе ЖК появятся рестораны, кафе, аптеки, магазины, предприятия бытового обслуживания и образовательные учреждения.

Ранее стало известно, что в Очаково-Матвеевском районе на западе столицы в составе ЖК "Level Мичуринский" построят самый длинный дворовый мост и вертикальную досуговую площадку. Уточнялось, что мост будет проходить через эксплуатируемую кровлю, где разместятся пространства для отдыха. Помимо этого, проект благоустройства предусматривает создание амфитеатра и установку трибун для наблюдения за матчами на местных спортивных площадках.

