Самый длинный дворовый мост и вертикальную досуговую площадку построят в ЗАО

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В районе Очаково-Матвеевское на западе столицы построят самый длинный дворовый мост и вертикальную досуговую площадку. Объекты появятся в составе ЖК "Level Мичуринский", сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

"Автором проекта выступило архитектурное бюро Wowhaus", – говорится в сообщении.

ЖК строится по адресу улица Озерная, владение 7. Общая площадь благоустройства жилого комплекса составит 4,73 гектара. Во дворе планируют разместить многофункциональный видовой мост протяженностью 268 метров и шириной 3 метра.

"Видовой мост на улице Озерной будет брать начало от уровня земли, проходить через весь двор и постепенно подниматься до эксплуатируемой кровли с тихими пространствами для отдыха", – приводятся в материале слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

По его словам, там расположатся трибуны, с которых можно наблюдать за матчами на спортивных площадках, рекреационные пространства и амфитеатр.

Также там разместится вертикальная досуговая площадка. Конструкция будет иметь несколько этажей, соединенных лестницами, лифтами и пандусами. Это будет своеобразный многоуровневый лабиринт с детскими и рекреационными площадками. Там оборудуют скалодром, горки и системы для лазания. На верхнем уровне площадки появятся балконы-гостиные с видом на парк, а на ее фасаде будут расти многолетние лианы, лимонник, древогубец и виноград.

Ранее сообщалось, что работы по благоустройству Гольяновского парка полностью завершены. На его территории создано современное общественное пространство со спортивным кластером, прокатом лодок и детскими площадками. Также специалисты обновили дорожно-тропиночную сеть и озеленили территорию парка, высадив более 200 деревьев и 2 тысяч кустарников, а также установили дополнительное уличное освещение.