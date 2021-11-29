Самый длинный дворовый мост и вертикальную досуговую площадку построят в ЗАО

14:06
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
В районе Очаково-Матвеевское на западе столицы построят самый длинный дворовый мост и вертикальную досуговую площадку. Объекты появятся в составе ЖК "Level Мичуринский", сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
"Автором проекта выступило архитектурное бюро Wowhaus", – говорится в сообщении.
ЖК строится по адресу улица Озерная, владение 7. Общая площадь благоустройства жилого комплекса составит 4,73 гектара. Во дворе планируют разместить многофункциональный видовой мост протяженностью 268 метров и шириной 3 метра.
"Видовой мост на улице Озерной будет брать начало от уровня земли, проходить через весь двор и постепенно подниматься до эксплуатируемой кровли с тихими пространствами для отдыха", – приводятся в материале слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.
По его словам, там расположатся трибуны, с которых можно наблюдать за матчами на спортивных площадках, рекреационные пространства и амфитеатр.
Также там разместится вертикальная досуговая площадка. Конструкция будет иметь несколько этажей, соединенных лестницами, лифтами и пандусами. Это будет своеобразный многоуровневый лабиринт с детскими и рекреационными площадками. Там оборудуют скалодром, горки и системы для лазания. На верхнем уровне площадки появятся балконы-гостиные с видом на парк, а на ее фасаде будут расти многолетние лианы, лимонник, древогубец и виноград.
Ранее сообщалось, что работы по благоустройству Гольяновского парка полностью завершены. На его территории создано современное общественное пространство со спортивным кластером, прокатом лодок и детскими площадками. Также специалисты обновили дорожно-тропиночную сеть и озеленили территорию парка, высадив более 200 деревьев и 2 тысяч кустарников, а также установили дополнительное уличное освещение.
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