В Люблине завершили благоустройство сквера имени Судакова

04 ноября, 19:31
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Комплексное благоустройство сквера имени героя войны Михаила Судакова завершилось в
столичном районе Люблино. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Зона отдыха расположена между улицами Краснодонской, Совхозной, Судакова и проспектом 40 лет Октября.
Первый этап благоустройства сквера стартовал еще в 2014 году. Тогда там высадили кусты сирени, обновили памятник жителю района Михаилу Судакову – танкисту, участнику битвы за Москву, Герою Советского Союза.
В текущем году в сквере обустроили детскую и спортивную площадки, уложив новое покрытие, а также установив современные игровые комплексы, тренажеры и теннисные столы. Для проведения районных мероприятий в сквере установили сцену с амфитеатром и скамейки.
Проработали и вопрос озеленения: привели в порядок газоны, дополнительно высадили деревья и кустарники, разбили цветники, устроили живую изгородь. Кроме того, в сквере установили почти 70 новых опор освещения.
Ранее специалисты завершили капитальный ремонт пешеходного моста в музее-заповеднике "Царицыно". В рамках реконструкции там обновили железобетонную плиту сооружения, восстановили кирпичную кладку арочных сводов, заменили гидроизоляцию, перебрали плиты гранитного мощения и частично заменили облицовку моста.
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