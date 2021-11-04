В Люблине завершили благоустройство сквера имени Судакова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Комплексное благоустройство сквера имени героя войны Михаила Судакова завершилось в

столичном районе Люблино. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Зона отдыха расположена между улицами Краснодонской, Совхозной, Судакова и проспектом 40 лет Октября.

Первый этап благоустройства сквера стартовал еще в 2014 году. Тогда там высадили кусты сирени, обновили памятник жителю района Михаилу Судакову – танкисту, участнику битвы за Москву, Герою Советского Союза.

В текущем году в сквере обустроили детскую и спортивную площадки, уложив новое покрытие, а также установив современные игровые комплексы, тренажеры и теннисные столы. Для проведения районных мероприятий в сквере установили сцену с амфитеатром и скамейки.

Проработали и вопрос озеленения: привели в порядок газоны, дополнительно высадили деревья и кустарники, разбили цветники, устроили живую изгородь. Кроме того, в сквере установили почти 70 новых опор освещения.

Ранее специалисты завершили капитальный ремонт пешеходного моста в музее-заповеднике "Царицыно". В рамках реконструкции там обновили железобетонную плиту сооружения, восстановили кирпичную кладку арочных сводов, заменили гидроизоляцию, перебрали плиты гранитного мощения и частично заменили облицовку моста.

