Благоустройство Кольского пруда в будущем "Парке Яуза" завершат до конца года

09:41
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Благоустройство Кольского пруда, расположенного на территории будущего "Парка Яуза", завершат до конца 2021 года. Об этом рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства.
Специалисты комплекса уже очистили водоем площадью 0,55 гектара от иловых отложений, а также демонтировали старые железобетонные плиты.
"В настоящее время завершаются работы по созданию нового берегоукрепления из монолитной конструкции, ее покроют гидроизоляционным составом. Со стороны Тенистого проезда берег сделают откосным – это способствует накоплению атмосферных осадков и удобно для выхода водоплавающих птиц", – добавили в ведомстве.
Отмечается, что специалисты также сформируют новую форму дна и сделают надежный водоупорный слой, сохранив выходы грунтовых вод в пруд.
В водоеме устроят четыре зоны биоплато, на которых высадят рогоз рогоз узколистный, камыш укореняющийся, тростник обыкновенный, кубышку желтую, сусак зонтичный и кувшинки. Эти растения препятствуют размножению водорослей, вызывающих цветение воды, а также служат укрытием для рыб и водоплавающих птиц.
В пресс-службе комплекса добавили, что до конца года на территории будущего "Парка Яуза" планируется завершить благоустройство еще двух прудов. Перечень водных объектов, подлежащих благоустройству и реконструкции, формируется ежегодно с учетом мнения горожан.
Ранее Сергей Собянин ознакомился с результатами комплексного благоустройства новых территорий "Парка Яуза", сообщив, что после завершения всех запланированных работ он будет сопоставим по насыщенности и площади с Парком Горького.
Москвичам рассказали, каким стал парк "Яуза"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: