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09:41

Благоустройство Кольского пруда в будущем "Парке Яуза" завершат до конца года

город благоустройство

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Благоустройство Кольского пруда, расположенного на территории будущего "Парка Яуза", завершат до конца 2021 года. Об этом рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Специалисты комплекса уже очистили водоем площадью 0,55 гектара от иловых отложений, а также демонтировали старые железобетонные плиты.

"В настоящее время завершаются работы по созданию нового берегоукрепления из монолитной конструкции, ее покроют гидроизоляционным составом. Со стороны Тенистого проезда берег сделают откосным – это способствует накоплению атмосферных осадков и удобно для выхода водоплавающих птиц", – добавили в ведомстве.

Отмечается, что специалисты также сформируют новую форму дна и сделают надежный водоупорный слой, сохранив выходы грунтовых вод в пруд.

В водоеме устроят четыре зоны биоплато, на которых высадят рогоз рогоз узколистный, камыш укореняющийся, тростник обыкновенный, кубышку желтую, сусак зонтичный и кувшинки. Эти растения препятствуют размножению водорослей, вызывающих цветение воды, а также служат укрытием для рыб и водоплавающих птиц.

В пресс-службе комплекса добавили, что до конца года на территории будущего "Парка Яуза" планируется завершить благоустройство еще двух прудов. Перечень водных объектов, подлежащих благоустройству и реконструкции, формируется ежегодно с учетом мнения горожан.

Ранее Сергей Собянин ознакомился с результатами комплексного благоустройства новых территорий "Парка Яуза", сообщив, что после завершения всех запланированных работ он будет сопоставим по насыщенности и площади с Парком Горького.

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