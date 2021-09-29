Собянин осмотрел итоги благоустройства новых территорий "Парка Яуза"

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Сергей Собянин ознакомился с результатами комплексного благоустройства новых территорий "Парка Яуза", сообщив, что после завершения всех запланированных работ он будет сопоставим по насыщенности и площади с Парком Горького.

Мэр рассказал, что в этом году специалисты благоустроили 50 гектаров территории парка и создали в нем огромное спортивное пространство со скейт-парком, тренажерами, спортплощадками и зонами для воркаута. Всего же, по словам Собянина, в "Парке Яуза" благоустроено уже 150 гектаров территории.

Собянин отметил, что в прилегающей к парку местности проживают около миллиона человек, поэтому обновленные зоны отдыха будут пользоваться большой популярностью.

"Те участки, которые мы уже сделали, не пустуют. Люди гуляют, занимаются спортом. Сохранена экология рек Чермянки и Яузы. Пожалуй, самый крупный в Москве такой экологический проект и спортивный", – пояснил мэр.

В "Парке Яуза" были построены восемь мостов через реку Чермянку, на ее берегу обустроены панда-парк и два памп-трека, проведена и очистка местного пруда, и благоустройство прилегающей к нему территории. Также на месте заброшенного футбольного поля было создано новое с искусственным покрытием и системой подогрева, а рядом с ним обустроено четыре теннисных корта.

Планируется, что в этом году будут завершены работы по очистке русла реки Яузы вдоль улицы Северодвинской и в районе Яузской плотины, а также по благоустройству Капустинского, Кольского, Лазоревых, Медведковского и Ясного прудов.

Ранее сообщалось, что в будущем "Парке Яуза" появится современная площадка для воркаута в стиле "Русский ниндзя". Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков отметил, что создание спортивного кластера запланировано в связи с растущим интересом граждан к спорту и отдыху. Уникальный тренажер для подготовки к соревнованиям и проведения ежедневных тренировок создадут практически с нуля.

Строительство "Парка Яуза" является одним из самых масштабных проектов программы благоустройства в 2021 году.