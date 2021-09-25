В "Парке Яуза" появится современная площадка для воркаута

09:23
Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"
В будущем "Парке Яуза" появится современная площадка для воркаута в стиле "Русский ниндзя". Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
Он отметил, что создание спортивного кластера запланировано в связи с растущим интересом граждан к спорту и отдыху. Помимо объектов для популярных видов спорта, таких, как теннис и футбол, на базе "Парка Яуза" построят скейт-парк и уникальную, не имеющую аналогов в России площадку для воркаута в стиле "Русский ниндзя".
Заммэра подчеркнул, что уникальный тренажер для подготовки к соревнованиям и проведения ежедневных тренировок создадут практически с нуля.
Длина рамы составит порядка 24 метров. Она будет включать шесть вариантов маршрутов, различающихся по сложности препятствий, и подойдет для спортсменов с разным возрастом и уровнем физической подготовки.
"Все снаряды в основном направлены на развитие координации, ловкости и силы рук и плечевого пояса, предусмотрена возможность отработки скалолазных техник", – рассказал Бирюков.
Общая площадь нового объекта составит 590 квадратных метров. Открытие запланировано на октябрь.
Заммэра напомнил, что проект "Парк Яуза" был разработан с учетом пожеланий местных жителей и особенностей территории. По итогам его реализации вдоль Яузы появится самый длинный экологический парк в Европе.
"После благоустройства он станет прекрасным местом отдыха для москвичей разных поколений и возрастов. Здесь можно будет гулять, отдыхать и заниматься спортом, посещать городские фестивали и праздники", – подчеркнул Бирюков.
Строительство "Парка Яуза" является одним из самых масштабных проектов программы благоустройства в 2021 году. Его целью – создание единого рекреационного пространства – от Ростокинского акведука до МКАД – общей протяженностью свыше 16 километров с выходами на ВДНХ и в Лосиный остров.
В настоящий момент рабочие благоустраивают участки парка в пойме реки Чермянки на северо-востоке Москвы.
"Парк Яуза" благоустраивают с учетом пожеланий москвичей
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