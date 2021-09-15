Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин назвал знаковые объекты программы благоустройства в 2021 году. Как сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы, в городе было благоустроено более 5 тысяч дворов, парков и других объектов.

Власти столицы изучили отчет о результатах работы по созданию городской среды за 2021 год и заслушали доклад о подготовке города к отопительному зимнему периоду 2021–2022 годов. Подчеркивается, что после паузы, вызванной пандемией коронавируса, в Москве продолжилась реализация комплексной программы повышения качества и комфорта проживания в городе.

В 2021 году в Москве создали комфортную и безопасную городскую среду – благоустроили площади, парки и улицы, повысили качество проживания путем ремонта жилых домов и улучшения придомовых территорий, обеспечили надежную и бесперебойную работу инфраструктуры, а также провели работы по поддержанию чистоты и порядка, экологическому мониторингу и охране окружающей среды.

"Одним из наиболее масштабных проектов программы в этом году стало благоустройство "Парка Яуза". Целью этого масштабного проекта является создание единого рекреационного пространства – от Ростокинского акведука до МКАД – общей протяженностью свыше 16 километров с выходами на ВДНХ и в Лосиный остров", – говорится в сообщении.

В 2022 году планируется благоустроить еще 2 участка реки Яузы вдоль Северодвинской улицы и от Широкой улицы до Енисейской улицы общей площадью 60,3 гектара.

Также уточняется, что в предварительных планах на 2022 год благоустроено 52 общественных пространства, а начиная с 2011 года правительство Москвы комплексно благоустроило 441 улицу и общественное пространство общей протяженностью 337,7 километра.

Власти продолжат благоустройство одной из крупнейших вылетных магистралей города – Ленинского проспекта на участке от Садового кольца до Университетского проспекта. Также будут проведены работы на Волоколамском шоссе и участке Кутузовского проспекта.

Благоустройство также затронет и центр Москвы, в частности районы Пресненский, Арбат, Хамовники и Замоскворечье. Единый пешеходный маршрут пройдет от "Москва-Сити" до Таганской площади протяженностью 19 километров и соединит Краснопресненскую, Новодевичью, Кремлевскую, Москворецкую и другие набережные.

"В 2021 году завершено благоустройство острова Балчуг, которое охватило Репинский сквер (Болотную площадь), Софийскую, Раушскую, Садовническую, Космодамианскую набережные и прилегающие к ним улицы Садовническую, 1-ю и 2-ю Раушскую, Фалеевский, Комиссариатский и Садовнический переулок. Всего – порядка 9 километров", – добавили в правительстве города.

Кроме того, в столице с 2011 года приведены в порядок 886 парковых территорий общей площадью более 19,5 тысячи гектаров. Также горожане отметили удобство новых велодорожек, спортивных площадок, лыжных трасс, катков и горок для катания.

"В 2021 году было проведено либо завершается благоустройство 121 парка и знакового объекта общей площадью более 950 гектаров. В планах на 2022 год – благоустройство свыше 100 знаковых объектов, парковых и озелененных территорий", – уточняется в сообщении.

В правительстве подчеркнули, что в 2021 году продолжается благоустройство территорий, прилегающих к 29 транспортным объектам общей площадью в 218,7 гектара, включая 14 станций Московского метрополитена, четыре станции МЦД, четыре автобусных маршрута в ТиНАО и семь шумозащитных экранов.

"В планах на 2022 год – благоустройство территорий, прилегающих к 16 транспортным объектам (общая площадь – 55,2 гектара), включая восемь станций Московского метрополитена, пять станций МЦД и один ТПУ, один путепровод, а также одно локальное мероприятие", – добавляется в сообщении.

Также власти столицы планируют реконструировать около 200 поликлиник, в том числе 137 поликлиник первой очереди и более 60 второй очереди.

Комплекс городского хозяйства Москвы уже завершил реконструкцию 30 поликлиник общей площадью 84 тысячи квадратных метров. На данный момент ремонтные работы проводятся в 46 больницах, их завершение планируется на конец 2021 года. Например, капитальный ремонт осуществляется в четырех зданиях Боткинской больницы (14 тысяч квадратных метров) и шести корпусах Московского многопрофильного центра паллиативной помощи (40,7 тысячи квадратных метров).

Ранее Сергей Собянин подписал постановление об утверждении проекта строительства Симоновской набережной от Крутицкой набережной до улицы Ленинская Слобода. Площадь проектируемой территории составляет 13,32 гектара.

