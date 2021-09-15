Собянин утвердил проект строительства Симоновской набережной

16:48
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин подписал постановление об утверждении проекта строительства Симоновской набережной от Крутицкой набережной до улицы Ленинская Слобода, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.
Как уточняется, площадь проектируемой территории составляет 13,32 гектара.
"Новая Симоновская набережная станет продлением Крутицкой набережной, соединяющей ее с Третьим транспортным кольцом. Строительство набережной призвано обеспечить транспортное обслуживание новых жилых кварталов и стадиона "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова, реконструкцию которого планируется завершить в 2023 году", – говорится в сообщении.
Проект предусматривает строительство набережной протяженностью 1,2 километра. Также там установят три пешеходных перехода, светофоры, оборудуют остановки общественного транспорта, организуют места для зарядки электромобилей, велопарковки и зоны ожидания такси.
В пресс-службе отметили, что также специалисты укрепят берега и благоустроят прилегающую территорию.
Кроме того, запланировано переустройство инженерных коммуникаций, включая строительство сетей дождевой канализации, прокладку сети уличного освещения, строительство трансформаторной подстанции и другое.
Реконструкция набережной началась в конце мая. Как рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, всего специалистам предстоит построить и реконструировать более километра дорог, возвести подземный пешеходный переход, подпорные и противопожарные стены, а также реконструировать существующие инженерные коммуникации.
Бочкарев добавил, что в целом реконструкция набережных в столице будет завершена к 2023 году. Таким образом, в городе появится комфортное общественное пространство для прогулок и отдыха у воды.
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