В Москве началась реконструкция Симоновской набережной

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о начале реконструкции Симоновской набережной. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Мы приступаем к реконструкции Симоновской набережной от существующего участка до ТТК. Всего нам предстоит построить и реконструировать более километра дорог, возвести подземный пешеходный переход, подпорные и противопожарные стены, а также реконструировать существующие инженерные коммуникации", – уточнил представитель мэрии.
В рамках первого этапа работ запланировано создание дорожной сети на участке от Крутицкой набережной до проектируемой жилой застройки по улице Восточная. По словам Бочкарева, на это уйдет 10 месяцев.
Заммэра Москвы также добавил, что в целом реконструкция набережных в столице будет полностью завершена к 2023 году. Таким образом, в городе появится комфортное общественное пространство для прогулок и отдыха у воды.
В начале мая сообщалось, что в 2022 году планируется завершить реставрацию Южного речного вокзала. По существующему проекту обновят как само здание, так и причал. Кроме того, поблизости оборудуют зоны отдыха и велодорожки.
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