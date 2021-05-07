На Большом Каменном мосту обновят архитектурно-художественную подсветку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Архитектурно-художественную подсветку Большого Каменного моста обновят в рамках масштабного капремонта, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что соответствующие работы продлятся в течение месяца.

"Все световые элементы очистят от загрязнений специальным составом, проверят оборудование, при необходимости произведут замену светильников", – сказал Бирюков.

Он добавил, что в рамках проекта также планируют обновить все опоры освещения, отреставрировать чугунные элементы фонарей.

"Была разработана специальная концепция организации освещения сооружения, главной задачей которой было подчеркнуть его красоту и архитектурные особенности. Теперь при включении подсветки мост превращается в самоцвет, переливаясь золотым и кварцевым свечением. В общей сложности на объекте установлено более 1,2 тысячи энергосберегающих светодиодных светильников", – отметил заммэра.

По его словам, объем работ по капитальному ремонту на объекте колоссальный. За год на сооружении обновят все основные конструкции, бетонное основание, дорожное покрытие, отреставрируют гранитную облицовку. При этом на всех этапах работ мост продолжит функционировать, поскольку специалисты используют уникальные технологии.



Ранее сообщалось, что в составе ТПУ "Электрозаводская" строится пешеходный мост. Он соединит Семеновскую и Рубцовскую набережные. Мост вытянется на 85 метров, в его отделке будет использовано витражное остекление.

