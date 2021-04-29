Монтаж гранитной облицовки начался на второй половине Большого Каменного моста

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На второй половине Большого Каменного моста начался монтаж отреставрированной гранитной облицовки, сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он уточнил, что сейчас проводятся мероприятия по армированию и бетонированию несущей конструкции дорожного полотна, также стартовало армирование щековых стен береговых пролетов и демонтаж бетона на тротуаре.

Реконструкция моста ведется круглосуточно. Благодаря такому темпу работы сооружение удастся открыть в августе, хотя изначально планировалось завершить реконструкцию в четвертом квартале этого года.

"Объем выполняемых на сооружении работ просто колоссальный, фактически за год мы полностью пересоберем мост, обновим все основные конструкции, бетонное основание, дорожное покрытие, отреставрируем гранитную облицовку и чугунные элементы ограждения", – цитирует Бирюкова портал мэра и правительства столицы.

Он обратил внимание на то, что мост продолжает функционировать и ни на одном этапе работ полностью не закрывался и закрываться не будет. Работы проводятся в таком формате за счет уникальных технологий, которые используют специалисты комплекса городского хозяйства. Таким же образом ранее отремонтировали Большой Москворецкий мост.

Большой Каменный мост не ремонтировали с момента постройки в 1938 году. Проведение реконструкции позволит увеличить несущую способность сооружения.

Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев ранее рассказал, что в столице планируют возвести семь новых мостов.