Монтаж гранитной облицовки начался на второй половине Большого Каменного моста

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На второй половине Большого Каменного моста начался монтаж отреставрированной гранитной облицовки, сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Он уточнил, что сейчас проводятся мероприятия по армированию и бетонированию несущей конструкции дорожного полотна, также стартовало армирование щековых стен береговых пролетов и демонтаж бетона на тротуаре.
Реконструкция моста ведется круглосуточно. Благодаря такому темпу работы сооружение удастся открыть в августе, хотя изначально планировалось завершить реконструкцию в четвертом квартале этого года.
"Объем выполняемых на сооружении работ просто колоссальный, фактически за год мы полностью пересоберем мост, обновим все основные конструкции, бетонное основание, дорожное покрытие, отреставрируем гранитную облицовку и чугунные элементы ограждения", – цитирует Бирюкова портал мэра и правительства столицы.
Он обратил внимание на то, что мост продолжает функционировать и ни на одном этапе работ полностью не закрывался и закрываться не будет. Работы проводятся в таком формате за счет уникальных технологий, которые используют специалисты комплекса городского хозяйства. Таким же образом ранее отремонтировали Большой Москворецкий мост.
Большой Каменный мост не ремонтировали с момента постройки в 1938 году. Проведение реконструкции позволит увеличить несущую способность сооружения.
Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев ранее рассказал, что в столице планируют возвести семь новых мостов.
В Москве запустили движение по обновленной части Большого Каменного моста
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: