Два человека пострадали в ДТП на улице Спиридоновка в Москве

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В результате столкновения двух машин на улице Спиридоновка в центре Москвы пострадали два человека. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.

Как рассказали Москве 24 очевидцы, водители BMW и Toyota Camry устроили гонку и, не справившись в какой-то момент с управлением, въехали в здание. Один из водителей после ДТП оказался зажат в машине – его достали прибывшие на место спасатели.

ДТП с двумя автомобилями произошло на улице Спиридоновка, в районе дома 24/1, поздно вечером 23 октября. После столкновения обе машины вылетели на тротуар. Движение в районе аварии не затруднено.

Еще одна авария с двумя авто случилась на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК), в районе Рижской эстакады. Из-за ДТП движение затруднено на 3 километра, занята одна полоса из четырех.