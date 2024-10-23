Движение на ТТК затруднено из-за столкновения двух автомобилей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе Рижской эстакады затруднено из-за столкновения двух автомобилей, сообщает в своем телеграм-канале столичный Дептранс.

Специалисты на месте происшествия выясняют данные о пострадавших и обстоятельства ДТП.

"Движение затруднено на 3 километра, занята одна полоса из четырех", – уточнило ведомство.

Ранее пять человек стали жертвами дорожной аварии с участием фуры и легковушки в городском округе Домодедово. ДТП произошло в районе 175-го километра автодороги А-107. От полученных в результате аварии травм скончались водитель и пассажиры легкового автомобиля.