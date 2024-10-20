Пять человек погибли при столкновении легковушки и фуры в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Пять человек стали жертвами дорожной аварии с участием фуры и легковушки в городском округе Домодедово. О происшествии сообщается в официальном телеграм-канале подмосковного главка МВД РФ.

ДТП произошло в районе 175 километра автодороги А-107.

"По предварительной информации, водитель 1999 года рождения, управляя легковым автомобилем марки Lada, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовой машиной Scania", – говорится в публикации.

От полученных в результате аварии травм скончались водитель и пассажиры легкового автомобиля.

Водителей предупреждают о затруднении движения в районе ДТП. Их попросили заранее прокладывать альтернативный маршрут.

Ранее на Волгоградском проспекте в Москве столкнулись два автомобиля такси. В результате ДТП пострадали двое детей. Предварительно установлено, что одна из машин выехала на встречную полосу, что и стало причиной аварии.

