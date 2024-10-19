Иномарка наехала на пять припаркованных машин в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Женщина за рулем автомобиля Mazda наехала на пять машин на парковке в подмосковных Мытищах, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

"Установлено, что женщина 1991 года рождения с внешними признаками алкогольного опьянения, управляя автомобилем марки Mazda, совершила наезд на пять припаркованных машин", – говорится в сообщении.

В результате ДТП никто не пострадал. В отношении женщины составлен административный протокол.

Ранее на Волгоградском проспекте столицы столкнулись два автомобиля такси. В результате ДТП пострадали двое детей. Установление обстоятельств ДТП находится на контроле в прокуратуре.

До этого два внедорожника столкнулись на Большой Черемушкинской улице в Москве. Как сообщали очевидцы, в результате столкновения два автомобиля вылетели на трамвайные пути.