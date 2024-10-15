Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три автомобиля столкнулись на Дмитровском шоссе в районе дома 96, корпуса 1, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

В настоящее время обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются. На месте работают оперативные службы города.

Движение во второй полосе затруднено, в связи с чем автомобилистов призвали выбирать пути объезда.

Вечером 14 октября несколько автомобилей столкнулись в Лефортовском тоннеле. Авария произошла на внешней стороне Третьего транспортного кольца и тоже вызвала затруднения в движении. Однако они были устранены в кратчайшее время.