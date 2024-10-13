13 октября, 11:21Происшествия
Курьер погиб в ДТП на востоке Москвы
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Курьер погиб в ДТП на востоке Москвы, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции столицы.
Авария произошла на улице Металлургов в районе дома 56. По предварительной информации, водитель автомобиля такси "Джили" столкнулся с курьером, который передвигался на электровелосипеде. От полученных травм он скончался на месте.
В настоящий момент сотрудники ведомства и члены следственно-оперативной группы работают над установлением всех обстоятельств случившегося.
Накануне несколько автомобилей столкнулись на Московском скоростном диаметре в районе Окружного проезда. Авария произошла неподолеку от дома 27а.
До этого автомобиль врезался в автобус на Рублевском шоссе на западе Москвы. В результате аварии погиб один человек. По предварительным данным, водитель машины не смог справиться с управлением, в результате чего и столкнулся с автобусом.
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