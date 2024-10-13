Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Курьер погиб в ДТП на востоке Москвы, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции столицы.

Авария произошла на улице Металлургов в районе дома 56. По предварительной информации, водитель автомобиля такси "Джили" столкнулся с курьером, который передвигался на электровелосипеде. От полученных травм он скончался на месте.

В настоящий момент сотрудники ведомства и члены следственно-оперативной группы работают над установлением всех обстоятельств случившегося.

Накануне несколько автомобилей столкнулись на Московском скоростном диаметре в районе Окружного проезда. Авария произошла неподолеку от дома 27а.

До этого автомобиль врезался в автобус на Рублевском шоссе на западе Москвы. В результате аварии погиб один человек. По предварительным данным, водитель машины не смог справиться с управлением, в результате чего и столкнулся с автобусом.