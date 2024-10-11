11 октября, 10:29Происшествия
Автомобиль загорелся на внутренней стороне ТТК
В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Они устанавливают обстоятельство случившегося. Также уточняется информация о пострадавших.
Движение в районе возгорания остается затрудненным. В связи с этим представители департамента призвали водителей выбирать пути объезда.
Поздно вечером накануне в Северо-Западном тоннеле Москвы столкнулись три автомобиля. Это также привело к затруднению движения в районе аварии.
До этого ДТП произошло на Юго-Восточной хорде в районе Перова. Там также столкнулись несколько автомобилей, в результате чего опрокинулся грузовик.
Фура загорелась ночью в Кузьминках