Автомобиль загорелся на внутренней стороне ТТК

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На внутренней стороне Новорижской эстакады Третьего транспортного кольца (ТТК) загорелся автомобиль, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Они устанавливают обстоятельство случившегося. Также уточняется информация о пострадавших.

Движение в районе возгорания остается затрудненным. В связи с этим представители департамента призвали водителей выбирать пути объезда.

Поздно вечером накануне в Северо-Западном тоннеле Москвы столкнулись три автомобиля. Это также привело к затруднению движения в районе аварии.

До этого ДТП произошло на Юго-Восточной хорде в районе Перова. Там также столкнулись несколько автомобилей, в результате чего опрокинулся грузовик.