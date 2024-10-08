Один человек погиб в ДТП на МКАД в районе пересечения с Бесединским шоссе

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Один человек погиб в результате аварии на МКАД в районе пересечения с Бесединским шоссе. Об этом Агентству "Москва" заявил источник.

Столкновение трех автомобилей – Geely, Chevrolet и Skoda – произошло на 20-м километре внешней стороны МКАД. В районе ДТП перекрыта одна полоса движения, рассказал собеседник агентства.

Информацию об аварии позднее подтвердил Дептранс Москвы, уточнив, что движение затруднено на 1,7 километра. В связи с этим водителей призвали быть внимательными и выбирать пути объезда.

Ранее на внешней стороне 103-го километра МКАД столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Из-за аварии движение осуществлялось по двум полосам из шести. На месте ДТП работали городские оперативные службы, которые устанавливали обстоятельства случившегося.

До этого в районе 13-го километра МКАД в Кузьминках загорелась фура. От ее прицепа практически ничего не осталось. Предварительно, обошлось без пострадавших.