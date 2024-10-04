ДТП произошло на Киевском шоссе в районе аэропорта Внуково

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

На 32-м километре Киевского шоссе в районе аэропорта Внуково столкнулись два автомобиля, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Обстоятельства и информация о пострадавших уточняются. Из-за ДТП движение в сторону области затруднено, водителям советуют выбирать пути объезда.

В настоящее время на месте работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что движение на внешней стороне МКАД в районе съезда № 61 было затруднено из-за ДТП. Движение осуществлялось по одной полосе из пяти.

До этого на 19-м километре внутренней стороны МКАД водитель грузовика врезался в легковушку. В результате травмы разной степени тяжести получили водитель и двое пассажиров автомобиля.