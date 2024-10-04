04 октября, 21:07Происшествия
ДТП произошло на Киевском шоссе в районе аэропорта Внуково
Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"
На 32-м километре Киевского шоссе в районе аэропорта Внуково столкнулись два автомобиля, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.
Обстоятельства и информация о пострадавших уточняются. Из-за ДТП движение в сторону области затруднено, водителям советуют выбирать пути объезда.
В настоящее время на месте работают оперативные службы.
Ранее сообщалось, что движение на внешней стороне МКАД в районе съезда № 61 было затруднено из-за ДТП. Движение осуществлялось по одной полосе из пяти.
До этого на 19-м километре внутренней стороны МКАД водитель грузовика врезался в легковушку. В результате травмы разной степени тяжести получили водитель и двое пассажиров автомобиля.
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