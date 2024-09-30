Три человека пострадали при столкновении грузовика и легковушки на юге Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три человека получили травмы после ДТП, которое произошло на юге Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел 30 сентября на 19-м километре внутренней стороны МКАД. По информации ведомства, водитель грузовика врезался в легковушку. В результате травмы разной степени тяжести получили водитель и двое пассажиров автомобиля.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства аварии.

30 сентября на юге Москвы водитель автобуса областного перевозчика не справился с управлением и столкнулся с автобусом на остановке. По последним данным, в результате аварии пострадали девять человек, включая двоих детей.

