Два человека пострадали в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

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ДТП с четырьмя машинами, в том числе полицейским автомобилем, произошло на Кутузовском проспекте в Москве. В результате аварии пострадали два человека. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МВД РФ по столице.

Столкновение произошло вечером 28 сентября в районе дома 35 на Кутузовском проспекте. В данный момент сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее три человека пострадали в ДТП с автобусами в 2-м Боткинском проезде столицы. Предварительно, водитель автобуса совершил столкновение с другим автобусом, который начал движение от остановки общественного транспорта.

Еще одна авария произошла 25 сентября в центре Москвы: в районе дома 6 на Миусской улице водитель Toyota сбил пешехода и повредил 4 припаркованных автомобиля. В результате пострадавшего госпитализировали с различными травмами.