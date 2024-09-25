Четыре человека пострадали в ДТП на востоке Москвы

Фото: depositphotos/TakeArt

Четыре человека пострадали в ДТП на востоке Москве, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, авария случилась на Никитской улице, в районе дома 10. Предварительно встановлено, что автомобиль KIA столкнулся с Mercedes-Benz, а затем наехал еще на три припаркованных автомобиля. Пострадавших при ДТП с различными травмами госпитализировали.

В настоящее время сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее крупное ДТП произошло в центре Москвы. Водитель Toyota на Миусской улице сбил пешехода и повредил 4 стоящие машины. В результате инцидента один пострадавший был госпитализирован. По версии ряда телеграм-каналов, водителю стало плохо за рулем, из-за чего он выехал на тротуар, где и сбил человека.

