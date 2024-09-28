Шесть человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Свердловской области

Фото: телеграм-канал "МЧС Свердловской области"

Авария с участием грузового автомобиля и микроавтобуса произошла на дороге Челябинск – Екатеринбург в Свердловской области. В результате ДТП пострадали шесть человек, сообщается в телеграм-канале регионального управления МЧС РФ.

"Утром 28 сентября в экстренные службы поступило сообщение о ДТП на 138-м км автодороги Челябинск – Екатеринбург. Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что в результате столкновения грузового автомобиля и микроавтобуса произошло возгорание последнего", – отмечается в сообщении.

В момент возгорания людей в транспортном средстве не было. Пострадавшие были направлены в медицинское учреждение.

Ранее в результате аварии на Мичуринском проспекте погибли три человека. Жертвами ДТП стали водитель такси и две его пассажирки 2001 и 1998 годов рождения. Еще троим людям, включая виновника аварии, потребовалась медицинская помощь.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Расследование проводится по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц".

