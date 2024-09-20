Дело возбуждено после гибели трех человек в ДТП на Мичуринском проспекте

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Уголовное дело возбудили в Москве после гибли трех человек в ДТП на Мичуринском проспекте, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Дело расследуется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц".

Авария произошла ночью 20 сентября. В остановившийся на светофоре автомобиль такси врезался Ford, за рулем которого находился мужчина 1997 года рождения.

В результате аварии погибли водитель автомобиля такси и две его пассажирки 2001 и 1998 годов рождения. Также пострадали водитель автомобиля Ford, два его пассажира и пассажир такси.