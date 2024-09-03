Пикап протаранил автомибиль ДПС в Великом Новгороде

Фото: телеграм-канал "УГИБДД УМВД России по Новгородской области"

Пикап Toyota Hilux протаранил автомобиль ДПС на улице Псковская в Великом Новгороде, двое сотрудников автоинспекции пострадали. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону.

"Мужчина 1967 г.р., управляя а/м "Тойота Хайлюкс", при проезде регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора совершил столкновение с патрульным автомобилем "Лада Веста", – указано в сообщении.

Двое сотрудников автоинспекции, находившиеся в машине "Лада", были доставлены в больницу с телесными повреждениями. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа.

До этого ДТП с участием грузовика и служебного автобуса произошло на 231-м километре ЦКАД в ТиНАО. В результате аварии пострадали пятеро, еще один человек погиб. Установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки контролирует прокуратура ТиНАО.