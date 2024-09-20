Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Три человека погибли, и четверо пострадали в ДТП с такси на Мичуринском проспекте в Москве. Об этом сообщает столичная прокуратура в телеграм-канале.

"Ночью на Мичуринском проспекте в остановившийся на светофоре автомобиль такси врезался автомобиль "Форд" под управлением мужчины 1997 года рождения. В результате дорожной аварии погибли водитель автомобиля такси и две его пассажирки 2001 и 1998 года рождения, также медицинская помощь потребовалась водителю автомобиля "Форд", двум его пассажирам и пассажиру такси", – указано в сообщении.

Контроль за установлением всех обстоятельств ДТП и принятие процессуального решения о возбуждении уголовного дела взяла прокуратура Западного административного округа.

Ранее на Планерной улице в Москве мужчина наехал на 13-летнего мальчика и 12-летнюю девочку, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. В результате мальчик скончался на месте, а девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии. Изначально сообщалось, что водитель проехал на красный светофор.

Спустя время следователи предъявили 20-летнему водителю обвинение в нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств.

