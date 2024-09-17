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17 сентября, 09:36

Происшествия

Следователи предъявили обвинение водителю, сбившему двух детей на переходе в Москве

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

В Москве следователи предъявили обвинение 20-летнему водителю, сбившему на пешеходном переходе двух детей, сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.

Гражданина Таджикистана доставили в подразделение СК. В ведомстве уточнили, что мужчину обвиняют в нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств. Сам обвиняемый полностью признал вину в ДТП.

Также следствие намерено в скором времени ходатайствовать об избрании водителю меры пресечения в виде заключения под стражу.

Смертельное ДТП на Планерной улице произошло вечером 16 сентября. Водитель автомобиля каршеринга Toyota наехал на 13-летнего мальчика и 12-летнюю девочку, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

В результате мальчик скончался на месте происшествия, а девочка была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. По факту ДТП завели уголовное дело.

По факту ДТП на Планерной улице возбуждено уголовное дело

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