Следователи предъявили обвинение водителю, сбившему двух детей на переходе в Москве

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

В Москве следователи предъявили обвинение 20-летнему водителю, сбившему на пешеходном переходе двух детей, сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.

Гражданина Таджикистана доставили в подразделение СК. В ведомстве уточнили, что мужчину обвиняют в нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств. Сам обвиняемый полностью признал вину в ДТП.

Также следствие намерено в скором времени ходатайствовать об избрании водителю меры пресечения в виде заключения под стражу.

Смертельное ДТП на Планерной улице произошло вечером 16 сентября. Водитель автомобиля каршеринга Toyota наехал на 13-летнего мальчика и 12-летнюю девочку, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

В результате мальчик скончался на месте происшествия, а девочка была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. По факту ДТП завели уголовное дело.