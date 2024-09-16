Два человека пострадали и один погиб в ДТП на западе Москвы

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Два человека пострадали и еще один погиб в результате аварии на западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По данным ГАИ, инцидент произошел 16 сентября на 59-м километре внутренней стороны МКАД. Таксист за рулем "Москвича" не выдержал необходимую дистанцию и столкнулся с машинами Mazda и Mercedes. В результате три человека пострадали, однако через некоторое время пассажирка такси скончалась от полученных травм в больнице.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ДТП.

Ранее 12 человек пострадали в ДТП с маршрутным автобусом в Омске. Инцидент произошел из-за того, что 43-летняя водитель Toyota Land Cruiser не уступила дорогу встречной "Ладе Гранта" и пассажирскому автобусу. В результате медицинская помощь понадобилась 11 из 12 пассажирам автобуса, в том числе 6-летней девочке.

