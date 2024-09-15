12 человек пострадали в ДТП с маршрутным автобусом в Омске

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Омской области"

Двенадцать человек пострадали в ДТП с маршрутным автобусом в Омске. Об этом сообщает пресс-служба местной прокуратуры.

Дорожный инцидент случился утром 15 сентября. По предварительным данным, 43-летняя водитель Toyota Land Cruiser двигалась по улице 70 лет Октября, но при повороте налево не уступила дорогу встречной "Ладе Гранта" и пассажирском автобусу маршрута 344.

В результате медицинская помощь, по данным прокуратуры, понадобилась 11 из 12 пассажиров автобуса, включая 6-летнюю девочку. Однако, как отмечает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу регионального УМВД, всего травмы получили 12 человек, включая пятерых женщин.

Ранее восемь человек пострадали в ходе ДТП с бензовозом и рейсовым автобусом "ПАЗ" на трассе из Екатеринбурга в Тюмень в Свердловской области. ДТП произошло 10 сентября на регулируемом светофорном перекрестке. По предварительной версии, правила дорожного движения нарушил водитель бензовоза.

