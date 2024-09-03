CCTV: более 10 человек погибли в ДТП у ворот школы на востоке Китая

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Более 10 человек погибли, еще 13 ранены в результате наезда автобуса на детей около входа в школу в китайской провинции Шаньдун. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

"На данный момент всего погибли 11 человек (в том числе шесть родителей и пять учеников. – Прим. ред.), один человек находится в критическом состоянии, у 12 человек жизненные показатели стабильны", – отмечается в сообщении.

По данным CCTV, школьный автобус наехал на учеников, которые находились на обочине около входа в среднюю школу. Предварительно, ДТП произошло из-за потери водителем управления. Сейчас он задержан.

В августе в Калининграде автомобиль сбил пешеходов. Водитель Mercedes не справился с управлением и вылетел на тротуар на улице Черняховского. В результате ДТП пострадали пять человек.

До этого автомобиль врезался в пешеходов на тротуаре в Благовещенске – нетрезвый водитель превысил разрешенную скорость, не справился с управлением и выехал на тротуар. Трое пешеходов, среди которых оказалось двое детей, погибли на месте, позже ушли из жизни еще два человека.