Суд арестовал водителя после смертельного наезда на женщину с ребенком в Перове

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Измайловский суд Москвы арестовал до 30 октября Германа Евгеньева, которого обвиняют в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, передает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Соответствующая статья предусматривает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы.

По версии следствия, Евгеньев находился в состоянии опьянения. Злоумышленник на высокой скорости наехал на переходивших дорогу пешеходов. В итоге от полученных травм один из пешеходов скончался на месте, другой, несовершеннолетний, получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Авария произошла утром 30 августа. По информации от столичной прокуратуры, 23-летний водитель автомобиля "Ниссан" отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Правоохранители выяснили, что он ранее уже был судим за умышленный поджог чужого имущества, повлекший причинение значительного ущерба. Преступление злоумышленник объяснил хулиганскими побуждениями. При этом ДТП он совершил в период испытательного срока, назначенного по приговору.

Ранее полиция возбудила уголовное дело в отношении женщины, которая сбила ребенка на пешеходном переходе в Балашихе. Вечером 29 августа в микрорайоне Дзержинском женщина на легковом Hyundai наехала на 9-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок был госпитализирован в медучреждение, где от полученных травм скончался.