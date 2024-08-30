Уголовное дело возбуждено после смерти ребенка в ДТП в Балашихе

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В полиции возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая сбила ребенка на пешеходном переходе в Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

Как пояснили в ведомстве, дело было возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека").

Вечером 29 августа в микрорайоне Дзержинский женщина на легковом Hyundai наехала на 9-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок был госпитализирован в медучреждение, где от полученных травм скончался.

До этого на улице Удальцова в районе дома 60 автомобиль сбил ребенка на самокате, который ехал по регулируемому пешеходному переходу на красный светофор. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Столичная Госавтоинспекция зафиксировала рост гибели детей на 67% на дорогах Москвы с начала года. Об этом ранее заявила начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ управления Госавтоинспекции столичного ГУ МВД РФ Анастасия Иванова. По ее словам, число ДТП с детьми за первые 7 месяцев 2024-го выросло на 30%.

